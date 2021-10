Meghan Markle a été la personne la plus «trollée» sur les réseaux sociaux

Un rapport de Bot Sentinel rapporte que les comptes Twitter de Meghan et le prince Harry sont les cibles de campagnes de haine. Bot Sentinel a passé en revue 114.000 tweets qui concernait le Duc et la Duchesse de Sussex. Il apparaît que 83 comptes étaient les auteurs de 70 % des tweets les plus virulents à l’encontre du couple.

Le rapport estime aussi que Harry et Meghan combinent à eux deux 187.000 followers, des personnes abonnées à leur contenu, et qu’ils touchent un public d’environ 17 millions d’utilisateurs.