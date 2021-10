À la télé ce soir: «Munch» ou «Les filles du soleil»

« Les filles du soleil », à 22h05 sur La Trois

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil , se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l'espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient couvrir l'offensive et témoigner de l'histoire de ces guerrières d'exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Carbone », à 22h25 sur RTL-TVI - Trois étoiles

d’Olivier Marchal (2017)

Inspirée par des faits réels, cette plongée dans les milieux contrastés – mais tous foireux – de la haute bourgeoisie tentaculaire, des truands de bas étage et des ripoux est une totale réussite grâce au savoir-faire de l’auteur du « 36 quai des Orfèvres ». Ambiance glauque, tension permanente et rebondissement final inattendu autour d’un Benoît Magimel plus vrai que nature.

« The Poison Rose », à 21h00 sur 13ème Rue - Deux étoiles

de Francesco Cinquemani et George Gallo (2019)

Doublé par notre Thierry Hancisse, John Travolta incarne le détective au passé trouble de ce plaisant pastiche de film noir situé dans le Texas des « seventies ». Voix off et rebondissement de dernière minute, avec aussi Famke Janssen, Morgan Freeman et Brendan Fraser.

« Cold Blood Legacy : la mémoire du sang », à 20h30 sur RTL-TVI - Une étoile

de Frédéric Petitjean (2019)

Le dénouement complètement raté achève cette série B qui, jusque-là, valait par son ambiance nord-américaine – alors que le tournage a eu lieu en Ukraine – et le charisme de Jean Reno. Le thriller est un genre qui ne supportera jamais l’approximation !

« Greta », à 20h35 sur La Trois - Une étoile

de Neil Jordan (2018)

Isabelle Huppert en « serial killeuse » de jeunes femmes naïves : on y croit un peu mais jamais passionnément. Quant à la folie, c’est celle de prendre éternellement le spectateur pour un crétin fini. Tout est prévisible voire complètement téléphoné.