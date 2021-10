Un randonneur perdu ignore les appels des secours, ne reconnaissant pas le numéro

Dans le Colorado aux États-Unis, un homme parti en randonnée s’est perdu pendant sa balade. L’histoire aurait pu très mal finir surtout que l’homme ne s’est pas aidé lui-même en refusant systématiquement les appels des secours sans le savoir.

En plein cœur des Rocheuses, l’homme ne donnait plus de nouvelles à sa famille après 11 heures de randonnée. Ces derniers se sont inquiétés et ont appelé une compagnie de secours, Lake County Search and Rescue, rapporte CNN. La compagnie de secours a alors mobilisé plusieurs équipes pour retrouver l’homme égaré. Ce dernier a été appelé à de multiples reprises mais ne répondait pas.