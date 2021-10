À la télé ce soir: «Danse avec les stars» ou «le corniaud»

« Danse avec les stars », à 21h05 sur TF1

Pour cette onzième saison, l'émission se renouvelle comme jamais. Côté casting, 12 célébrités vont fouler le parquet et découvrir la danse de couple. Comédien, sportif, chanteur, humoriste, influenceur... Ils vont tout faire pour remporter le trophée ! Côté jury, Chris Marques, le juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa, accueille à ses côtés trois nouveaux jurés qui sont des personnalités incontournables du monde du spectacle et de la danse : l'enfant terrible de la mode Jean Paul Gaultier, la danseuse la plus titrée de l'histoire de « Danse avec les stars», Denitsa Ikonomova, et François Alu, premier danseur de l'Opéra de Paris.