«J’ai envie de pleurer»: un Lewis Hamilton méconnaissable piège de jeunes écoliers (vidéo)

Invités à visiter l’usine Mercedes de Brackley en Angleterre, trois enfants ont eu une fameuse surprise. Alors que les techniciens et représentants de la marque automobile, sponsor de l’écurie F1 de Lewis Hamilton, déambulent avec les écoliers dans l’usine, les petits apprentis ingénieurs font une rencontre spéciale.

On les présente en effet à « l’un des ingénieurs en chef » de la boîte, qui n’est autre que Lewis Hamilton en personne ! Cependant, le multiple champion du monde de F1, maquillé, est méconnaissable et les enfants ne se rendent pas compte de la supercherie. Le soi-disant ingénieur leur montre la voiture de Lewis Hamilton, devant laquelle les petits écoliers s’émerveillent. « C’est la voiture de Lewis et personne n’a le droit de la toucher », lance le pilote Mercedes en prenant le volant du bolide en main. Les enfants, amusés par la contradiction, se mettent à rire, jusqu’à ce que « l’ingénieur en chef » leur annonce qui il est réellement : « La raison pour laquelle j’ai le droit de toucher cette voiture… C’est que je suis Lewis ».

Bouche bée, les trois enfants n’en reviennent pas. Hamilton enlève devant eux son maquillage, et ils sont choqués. « Je suis sans voix », « Je suis incapable de parler maintenant », « Je rêve », « J’ai envie de pleurer », « Je me souviendrai de ce jour toute ma vie », lancent tour à tour les petits visiteurs, un grand sourire sur le visage.