À la télé ce soir: les 20 ans de la «Star Academy» et «Spectaculaire»

Il y a 20 ans déjà apparaissait un programme d’un genre nouveau, un télé-crochet qui permettait de suivre l’évolution des candidats – leur vie de groupe, leurs cours de chant et leur progression – au jour le jour. Cette émission propose notamment de retrouver les vainqueurs, leurs enseignants et Nikos Aliagas sur scène à l’occasion de retrouvailles riches en émotions. L’occasion de voir ou de revoir les moments forts de cette émission qui en aura inspiré beaucoup d’autres et qui a marqué un véritable tournant dans l’histoire du PAF. Au menu, un divertissement grand format, avec les hymnes et les chansons qui ont fait la marque de la « Star Academy ».

Spectaculaire, à 21h05 sur France 2

« Spectaculaire », le grand show familial qui réunit sur scène les meilleurs numéros issus de toutes les disciplines du spectacle, est de retour dans une nouvelle formule présentée par Cyril Féraud et Jean-Marc Généreux. Un binôme 100 % inédit, bienveillant et drôle. Au programme de ce nouvel opus : des artistes prestigieux venus du monde entier, des performances exceptionnelles avec notamment des numéros inédits de trampoline acrobatique, de magie, de danse aérienne, de jonglage ou encore de claquettes irlandaises… Autour de Cyril Féraud et Jean-Marc Généreux, quatre invités – Dave, Anne Roumanoff, Jeanfi Janssens et Lola Dubini – viendront découvrir le meilleur du spectacle vivant.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Summerland (1re TV), à 20h30 sur Be 1 – Trois étoiles

de Jessica Swale (2020)

Rehaussé par la présence de Sir Tom Courtenay et coproduit par Gemma Arterton elle-même, ce très beau drame remontant à l’époque du Blitz met en lumière tout le talent de la dramaturge du Berkshire, dans la pure tradition de ce cinéma britannique sans égal dès qu’il s’agit de restituer toute l’émotion d’une ambiance dans un passé précis.

Harry Potter et l’ordre du Phénix, à 20h05 sur Tipik – Deux étoiles

de David Yates (2007)

Succédant à « La coupe de feu », ce cinquième épisode de la saga est marqué par l’arrivée d’un nouveau réalisateur : il sera celui qui achèvera la saga la plus lucrative du siècle naissant. L’originalité et surtout la fraîcheur des premiers films ont disparu au profit de situations et de péripéties s’inscrivant dans la bonne moyenne du cinéma fantastique contemporain. Reste évidemment la magie du nom.

Bruce tout-puissant, à 20h15 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Tom Shadyac (2003)

Quinze ans après l’irrésistible « Menteur, menteur », le réalisateur d’origine libanaise retrouvait enfin son acteur fétiche Jim Carrey aux mimiques toujours aussi expressives, dans cette comédie originale et truffée de clins d’œil à de grands classiques. Pour la petite histoire, l’acteur canadien qui est aussi le producteur du film a reçu un MTV Movie Award pour… le plus beau baiser de l’année (avec Jennifer Aniston).

Astérix chez les Bretons, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Pino Van Lamsweerde (1986)

Apparue vingt ans après la parution de l’album de Goscinny et Uderzo (restant assurément l’un des meilleurs), cette adaptation par l’inamovible Pierre Tchernia reste très fidèle à celui-ci, avec quelques variantes et gags essentiellement visuels ajoutés, les voix des Roger Carel, Pierre Tornade et Pierre Mondy, et la musique de Vladimir Cosma.

Identité secrète, à 22h15 sur Plug RTL – Une étoile

de John Singleton (2011)

Le jeune Denzel Whitaker – qui n’est pas le fils du grand Forrest – tient un second rôle bien sympathique dans ce « road thriller » sur fond d’espionnage et de complot assez convenu et peu crédible.