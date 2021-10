À la télé ce soir: «La momie» ou «Life: origine inconnue» (vidéos)

« Life : origine inconnue », à 23h10 sur France 2

Six astronautes de nationalités différentes, emmenés par le docteur Jordan, ont pour mission de récupérer une nacelle de recherche sur Mars. C’est la première capsule à revenir de la planète rouge. L’opération est un succès. L’équipe s’aperçoit qu’une vie existe en dehors de la planète Terre…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Ad Astra », à 21H05 sur FRANCE 2, trois étoiles

de James Gray (2019)

Vingt ans après l’excellent « Space Cowboys » de Clint Eastwood, Tommy Lee Jones (73 ans) et Donald Sutherland (85 ans) repartent dans les étoiles, bientôt rejoints par Brad Pitt, dans un récit à l’ancienne et d’une grande valeur ajoutée sur le plan métaphysique, avec des références à « 2001, l’Odyssée de l’Espace », « Outland » et « Le trou noir » et un détour technique obligé par « Gravity ». La science-fiction intelligente existe encore… Dieu merci !

« Rémi sans famille », à 21H05 sur TF 1 – trois étoiles

d’Antoine Blossier (2018)

Avec Jacques Perrin en narrateur et Daniel Auteuil en vedette, cette nouvelle adaptation du roman à succès du Normand Hector Malot datant de 1878 et produite par TF1 démontre que le cinéma français reste parfaitement compétitif dans son style le plus classique, le qualificatif étant à prendre dans son sens le plus noble.

« La momie », à 21H00 sur TIPIK – deux étoiles

d’Alex Kurtzman (2017)

Le « reboot » de la saga initiée en fin de siècle dernier par Stephen Somers n’a pas tout à fait satisfait les producteurs malgré des chiffres acceptables et la présence en tête d’affiche d’un Tom Cruise qui est malheureusement le seul à apporter une petite touche de dérision à un résultat certes spectaculaire mais sans véritable surprise.

« Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », à 21H05 sur C8 – deux étoiles

de Jean Yanne (1972)

Cette satire des médias, de la pub et de la bienséance du culte selon son auteur, c’était un ovni lors de sa sortie qui fit à moitié scandale. Il est vrai que dans le genre « moi je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas », le natif des Lilas avait un ton provocateur bien à lui, lequel a peut-être davantage vieilli que ses cibles elles-mêmes.