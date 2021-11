Les téléfilms de Noël arrivent dès cette semaine

Dès ce week-end donc, vous pourrez retrouver sur C8 un marathon de téléfilms de midi à 19h20. Et pour ceux qui en voudraient encore, TMC propose ses téléfilms dimanche et lundi.

Pour RTL-TVI et la RTBF, le rendez-vous sera plutôt les lundis après-midi et le reste de la semaine pour vous proposer la recette bien connue de ces films : histoire d’amour, un peu de magie de Noël et du rêve. Ces téléfilms sont des cadeaux à eux seuls pour les chaînes de télévisions. Ce sont des films pas cher à produire que tout le monde s’arrache quand arrivent les premiers frissons de l’hiver.

Des inédits sur TF1

Sur TF1, les titres ne laissent pas de place au doute quant à ce que vous allez trouver dès ce lundi et tous les après-midi de la semaine à 13h55 et 15h40 sauf le mardi : « Noël au manoir enchanté », « Noël au Palace » au menu cet après-midi. La chaîne assure même que ce sera un film inédit chaque jour à 13h55 et une rediffusion à 15h40.

Les services de streaming aussi

Les plateformes de streaming aussi se mettent à la nouvelle saison. Ainsi Netflix, Amazon et Disney+ commencent aussi à annoncer leurs programmations. Netflix propose dès aujourd’hui « La Famille Claus 2 » mais aussi une suite pour « La Princesse de Chicago 3 » ou bien la deuxième saison de « Comment gâcher Noël ».

Enfin des productions innovantes débarquent aussi du Netflix dont « Christmas Flow », une série de Noël produite en France avec Tayc et Shirine Boutella, qui raconte l’histoire entre un célèbre rappeur et une journaliste engagée.