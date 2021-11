Le défilé du Jour des morts fait son retour au Mexique (photos)

Cette année, le « Dia de Muertos » a enfin pu avoir lieu après avoir été annulé en, 2020. Au Mexique, le défilé du Jour des morts, « Dia de Muertos » est une fête inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. C’est une fête qui se déroule du 31 octobre au 2 novembre et cette année, les costumes étaient tous plus beaux les uns que les autres. Cette tradition a pour but de souvenirs des défunts. Les personnes se déguisent pour défiler dans le centre-ville de Mexico. Le retour de ce défilé aujourd’hui s’est fait dans une grande effervescence.

La Fête des morts a un écho particulier à Atizapan. La petite bourgade du grand Mexico est la ville du pays la plus frappée en proportion par le Covid-19, avec 303 morts pour 12.894 habitants, selon l’Université autonome du Mexique (UNAM). Lors des célébrations, des pains, des fruits et des fleurs sont donnés en offrande. Ces cadeaux honorent l’âme des morts qui reviennent visiter les vivants dans la nuit du 1er au 2 novembre, selon la tradition. « Nous les attendons avec beaucoup de tendresse et de respect », résume Antonio à l’AFP, dont la belle-mère est morte pendant la pandémie.