Une grande marche d’Halloween tourne au fiasco dans la province de Liège (vidéo)

Les personnes venues faire cette marche d’Halloween parlent d’une escroquerie, l’organisateur se défend. Que s’est-il passé dans la nuit du 31 octobre dans les bois de Lierneux, dans la province de Liège ?

Pour la soirée d’Halloween, Seven Radio organisait une soirée spéciale avec un concept simple, se promener la nuit tombée dans les bois avec simplement un flambeau pour s'éclairer. Le directeur de la radio, Raphaël Warny avait aussi prévu des figurants sur le parcours pour animer la balade. Ainsi, les personnes auraient dû voir 150 animateurs dont des cracheurs de feu et des échasseurs comme le rapporte La Meuse et RTL Info. Oui mais voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu.