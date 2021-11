Vive le chocolat!

Il existe un rempart tout simple contre la morosité – et Dieu sait qu’elle fait des ravages en ce moment – c’est le chocolat. Notre confrère « Le Point » insiste : « Chassant la mélancolie – il comprend des substances libérant sérotonine, dopamine et endorphines – le chocolat connaît depuis mars 2020 un boom sans précédent. » Le confinement a donc fait du bien aux chocolatiers. L’un d’entre eux a confié que l’un de ses clients lui avait acheté un kilo de pralinés qui avait été avalé dans la journée ! Que ce soit en 2020 ou 2021 – et les fêtes qui...