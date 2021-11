20 ans de la «Star Academy»: Jessica Marquez attaquée sur sa prise de poids

Ce samedi 30 octobre, TF1 diffusait une émission spéciale pour fêter les 20 ans de la « Star Academy ». D’anciens profs et candidats étaient présents pour ce prime anniversaire, dont Jessica Marquez, de la première saison. Malgré la joie des retrouvailles, la chanteuse a été victime de critiques grossophobes. De nombreux internautes ont en effet mis en avant la prise de poids de l’ex-candidate.

Si en règle générale les attaques sur le physique d’une personne sont déplacées, elles le sont d’autant plus ici car cette prise de poids est en réalité liée à la maladie de l’hypothyroïdie dont elle souffre, rapporte Gala. En 2019, elle avait déjà évoqué cette maladie en expliquant à Closer : « C’est très compliqué à gérer au quotidien. La thyroïde, ça régule tout. C’est la cheffe d’orchestre des hormones chez la femme. Donc ça régule la température du corps ou la partie hypophyse du cerveau. (…) Et c’est surtout cette prise de poids qui me pèse un peu. (…) Quand tu as 40 ans et que tu prends 10 kilos, ça fait un peu mal ! »