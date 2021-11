Récupérer son téléphone volé: un cauchemar!

Pour certains, le smartphone est le prolongement de la main. Pour d’autres, un outil plus rare pour consulter un mail ou prendre des nouvelles d’un proche. Qu’importe l’utilisation, l’appareil nécessite un certain budget à l’achat. Sa disparition provoque inévitablement bouffées de stress ou sueurs froides. Perdu ou volé, le branle-bas de combat qui s’enclenche pour le retrouver est identique. Et une fonction très utile, présente dans la majorité des smartphones Apple ou Android, permet de savoir en temps réel et avec précision où l’appareil se trouve : le service de localisation....