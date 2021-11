À la télé ce soir: «Les bronzés» et le documentaire «Chasse à l’homme»

Chasse à l’homme, à 20h20 sur La Une

Le 2 octobre 1984, une violente explosion réveille les habitants d'Evere. Il s'agit d'une attaque terroriste revendiquée par un groupe encore inconnu : les Cellules communistes combattantes. Cet attentat des CCC est le premier d'une longue série qui tiendra la Belgique en haleine pendant plus d'un an. L'attentat contre le siège de la FEB, le 1er mai 1985, causera la mort de deux pompiers. "Chasse à l'homme" retrace l'enquête judiciaire avec les témoignages de protagonistes et observateurs de l'époque, dont Jean-Marie Brabant, membre de la BSR à Bruxelles, Charles-Ferdinand Nothomb, ministre de l'Intérieur en 1984-1985, Gérard Rogge, journaliste judiciaire, Alain Carlier, journaliste à la RTBF en 1984-1985, et Yves de Gratie, avocat des pompiers rescapés de l'attentat du 1er mai 1985.