Zontes 310 T2: fini la rigolade

De série, la 310 T2 est équipée de protège-mains, du démarrage sans clé et d’un éclairage LED. Les leviers de frein et d’embrayage sont réglables en écartement, le contour des commodos est éclairé, la bulle s’ajuste électriquement sur quelques centimètres. On note aussi la présence d’un petit vide-poche derrière le guidon où quelques câbles gênent malheureusement l’ouverture complète. Une double prise USB permet de brancher ses appareils électroniques, un attache-casque n’a pas été oublié le long de la selle, des barres anti-crash et un sabot moteur protègent la machine en cas de chutes ou...