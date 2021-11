Un voyageur devient fou en apprenant que son vol est annulé et détruit le guichet d’un aéroport (vidéo)

L’aéroport de Guarulhos, à Sao Paulo au Brésil, a été le théâtre d’une scène pour le moins brutale il y a quelques jours. À cause de conditions météorologiques extrêmes, plusieurs vols ont été retardés ou annulés. Ce qui a mis de nombreux passagers dans l’embarras et a plongé deux d’entre eux dans une colère noire.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre en effet une femme et un homme vociférer contre le personnel de leur compagnie aérienne, devant les autres passagers présents dans l’aéroport, médusés. Alors que la dame s’emporte contre ses interlocuteurs et tape sur les plexiglas qui les séparent, l’homme arrive comme un fou furieux avec un petit piquet dans les mains et fait voler en éclats d’autres plexiglas, avant de taper sur le guichet avec. Sa partenaire en profite pour balancer par terre une imprimante du personnel, pendant que l’homme continue sa crise.

Quelques autres passagers ont essayé de les calmer, mais sans succès. Des membres de la sécurité sont alors intervenus pour tenter de faire sortir les deux personnes furieuses.