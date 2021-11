De la dentelle à la doudoune

DENTELLE ET GUIPURE

Une dentelle est un tissu sans trame ni chaîne, généralement en fil de soie, lin, nylon ou fibres plus riches selon les cas, exécuté à la main ou à la machine, à l’aide de points semblables ou non formant un dessin, à bords dentelés. C’est un textile ajouré à motifs opaque. Les trois sortes de dentelles les plus répandues sont la dentelle aux fuseaux, aux crochets et la dentelle à l’aiguille. La première est réalisée en manipulant de nombreux fils, reliés à une bobine appelée fuseau, et...