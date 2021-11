Eternals - Trois étoiles

Après vingt-cinq films Marvel interconnectés, voici les « Eternals » ! De nouveaux superhéros censés rafraîchir la saga après la (première) fin des « Avengers ». Et si « Black Widow » et « Shang-Chi » ont positivement prolongé le plaisir cet été, ces Éternels apportent un changement de cap bien plus net et engageant, surtout grâce à la mise en scène plus posée de Chloé Zhao (« Nomadland ») et ses accents dramatiques un peu new...