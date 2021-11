Surfons tranquille: l’augmentation hallucinante des techniques de piratage

Les structures en charge de la sécurité numérique sont très actives dans l’observation des procédures. Et notamment celles utilisées par les groupes de pirates.

Cette semaine, quelques conseils suite aux constatations de la société ESET. Les experts mettent en avant plusieurs tendances préoccupantes comme les tactiques liées à des logiciels rançonneurs, qui sont de plus en plus agressives. Ou encore l’intensification des attaques par force brute, mais aussi les campagnes de phishing ciblant particulièrement les personnes en télétravail. Pour réussir l’intrusion de leur logiciel rançonneur, les pirates ont beaucoup utilisé les attaques appelées « devinette de mot de passe ». Entre mai et août de cette année, les experts ont détecté 55...