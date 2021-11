Pour les amoureux des animaux

Des moments tendres, drôles et complices entre maîtres et compagnons.

Ils ne s’en rendent certainement pas compte mais Rio, Clara, Eden ou Superstar ont tous un point commun : leur maître est une célébrité ! Dans cette nouvelle émission, C8 nous emmène dans l’intimité de 11 stars du petit écran ou des réseaux sociaux et nous fait partager la complicité qu’elles vivent avec leurs animaux de compagnie. Dave nous présente par exemple Clara, sa chienne d’origine guadeloupéenne. À la maison, tout est organisé autour de la jeune chienne et dans le quartier parisien où elle vit, c’est aussi une véritable star. Elsa Esnoult, comédienne et chanteuse,...