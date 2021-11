Pour faire de votre jardin un éden de plaisir

Notre chroniqueuse Violaine Marchal a condensé sa passion des plantations, parterres fleuris et autres bons légumes à cultiver soi-même dans un almanach très pratique.

Si votre emploi du temps était déjà très nature cette année, en 2022, il pourrait être mieux encore : 100 % plaisir ! La nouvelle mouture de l’« Agenda jardin » de Violaine Marchal et Audrey Moureaux est pleinement dédiée à cette thématique du bonheur de cultiver son jardin, « car profiter d’un balcon garni, de parterres fleuris, de pelouses, de massifs ou d’autres espaces verts, c’est avoir le plaisir de voir de belles plantations grandir, de belles fleurs s’ouvrir et, si on a consacré une aire comme potager, c’est encore avoir le plaisir de manger ce qu’...