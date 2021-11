À écouter en boucle - Trois étoiles

Polo & Pan ou l’union de deux DJ parisiens, qui ont laissé les années modeler leur son et leur complicité. C’est ce qui nous vaut ce deuxième album. Lequel a de quoi nous faire frissonner de plaisir, littéralement. Une seule et grande histoire circulaire, un même son rien moins que léché, magique, et un disque qui se découvre comme un voyage.

...