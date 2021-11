Test – Age of Empires IV: le roi du RTS récupère son trône

Il se sera fait attendre, mais quel bonheur de finalement retrouver cette série culte ! Age of Empires IV signe le grand retour d’une saga énormément appréciée par les fans, et ce quatrième épisode lui rend tellement bien hommage. Le titre de stratégie en temps réel reste dans la droite lignée de ses ancêtres, et notamment du second opus. Le gameplay est terriblement solide, avec des batailles toujours aussi plaisantes à mener et une gestion des troupes et des cités efficace. Age of Empires IV est fidèle à ses racines, jusque dans ses défauts, avec un pathfinding pas toujours au poil...