À raconter aux enfants: des années de malheur!

Philippe II, qui a succédé à son père Charles Quint comme roi d’Espagne et souverain des Pays-Bas, continue la lutte contre les protestants. Pour lui, la mort doit punir ceux qui adoptent cette nouvelle façon de vivre la religion. Traînés devant un tribunal, ils sont ensuite brûlés sur un bûcher et leurs biens sont confisqués. Dans le nord des « Dix-Sept Provinces », où les protestants sont nombreux, ceux-ci se révoltent et proclament leur indépendance sous le nom de « Provinces-Unies ». Ce sont les Pays-Bas d’aujourd’hui. Dans le sud, la Belgique actuelle, Philippe II...