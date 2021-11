Air de familles: le sport, à quel âge?

Le sport est bénéfique pour la santé physique et mentale des enfants. Il permet de contrôler leur poids, de favoriser leur développement musculaire, de renforcer leur squelette et d’améliorer leurs fonctions respiratoire et cardiaque. Il a en outre des valeurs éducatives telles que le sens de l’effort, l’affirmation de la personnalité, la socialisation, l’apprentissage de la loyauté, le respect des règles et le contrôle de soi. Mais, avant un certain âge, on ne peut pas réellement parler de sport. Car à la différence de n’importe quelle autre activité physique, le sport obéit à certaines...