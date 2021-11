Sorties livres

Filles de Lilith - Deux étoiles

Elles étaient quatre, liées par le serment de refuser la maternité. Il n’en reste qu’une, Sheila, spécialiste de la Bible, tenaillée par l’horloge biologique et confrontée à la mort violente des trois autres. Un tueur en série rôde à Tel-Aviv. Est-ce à cause de cet engagement ? Dans un pays où devenir mère est un devoir civique, cette attitude peut conduire au pire. On se prend au jeu de ce thriller féministe à l’intrigue très singulière. L’auteure israélienne brouille...