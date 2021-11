À la télé ce soir: «Danse avec les stars» sur TF1 et «Anges et démons»

« Anges et démons » à 21h05 sur France 3

Spécialiste des religions, le professeur Robert Langdon quitte Harvard afin de répondre à une demande pressante du Vatican. Quatre cardinaux ont disparu et la police ne parvient pas à faire aboutir l’enquête. Langdon comprend qu’une confrérie oubliée prépare un terrible complot contre l’Église…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La grande vadrouille », à 20h20 sur La Une – 4 étoiles

de Gérard Oury (1966)

« Il n’y a pas d’hélice hélas !… – C’est là qu’est l’os… » fait partie des nombreuses répliques connues depuis longtemps sur le bout des doigts par les inconditionnels du film le plus drôle de toute l’histoire du cinéma francophone. On les compte par millions, et ils seront cette fois encore fidèles au poste pour une vingt-septième ou trente-quatrième vision. N’est-ce pas, Herr Kapellmeister ?

« SOS fantômes », à 20h05 sur Club RTL – 3 étoiles

d’Ivan Reitman (1984)

Drôle et déjantée, cette comédie fantastique rythmée par le célèbre tube de Ray Parker Jr avait été imaginée par Dan Aykroyd et John Belushi, les Blues Brothers en personne. Le décès du second nommé en 1982 retarda le projet finalement mené à bien par un réalisateur pourtant inconnu à l’époque.

« Anges et démons », à 21h05 sur France 3 – 3 étoiles

de Ron Howard (2009)

L’adaptation du best-seller de Dan Brown qui a précédé son célébrissime « Da Vinci Code » donne lieu cette fois à un vrai thriller, avec un vrai rythme, de vrais rebondissements, un secret… divinement gardé et une intrigue serrée qui tient en haleine d’un bout à l’autre.

« Transformers 2 : la revanche », à 20h15 sur AB3 – 2 étoiles

de Michael Bay (2009)

Surenchère arithmétique pour ce deuxième opus, avec notamment 46 robots au lieu de 14 et 145.000 gigas de disque dur au lieu des malheureux 20.000 du premier, sorti deux ans plus tôt. Conclusion : plus d’effets spéciaux, plus d’explosions, plus de décibels et… plus de soldats, car on a l’impression que toute la puissance militaire US a été mobilisée aux côtés de bidasses anglais et… jordaniens, le tout pour intervenir sur la terre des Pharaons.

« La vengeance du serpent à plumes », à 15h20 sur La Une – 1 étoile

de Gérard Oury (1984)

Il y a évidemment la fameuse scène où Maruschka Detmers dévoile tout le haut de sa séduisante anatomie afin de clouer le bec, en douceur, à Coluche. En dehors de deux ou trois autres trouvailles et en dépit de ce que pouvait laisser entrevoir le titre, ça ne vole pas très haut.