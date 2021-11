Une star de RTL fait son retour sur la RTBF

En mai 2020, après s’être accordé une année sabbatique pour voyager et se retrouver avec lui-même, loin des studios de télévision, Thomas Van Hamme annonçait qu’on ne le retrouverait pas sur RTL. Avec le coronavirus et la baisse des revenus publicitaires, la chaîne privée n’avait plus de projet pour lui.

Près d’un an plus tard, il fera son retour sur la RTBF. Il sera en fait l’invité de Jean-Luc Fonck ce vendredi 5 novembre pour un numéro de « C’est archivé près de chez vous », rapportent nos confrères de Sudinfo.