Danse avec les stars: Bilal Hassani stagne, Michou impressionne, Dita Von Teese absente

Six couples se disputaient les cinq places en quarts de finale de « Danse avec les stars » vendredi soir : Tayc et Fauve Hautot, Aurélie Pons et Adrien Caby, Michou et Elsa Bois, Gérémy Crédeville et Candice Pascal, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac et Dita Von Teese et Christophe Licata. Ce dernier duo n’a par contre pas dansé, Dita souffrant de problème d’oreille interne. Ils ont été remplacés le temps d’une soirée par Terence Telle et Inès Vandamme.

Nouvelle épreuve cette semaine : le quatuor. Les six couples étaient regroupés en trois quatuors, et en plus d’une danse individuelle, ils ont également dansé ensemble. Le quatuor obtenant le plus de points du jury étant directement qualifié pour la semaine suivante.

Aurélie Pons et Tayc étaient dans le même quatuor et ont tous les deux, avec leur partenaire, épaté le jury avec leur performance individuelle – Tayc et Fauve Hautot récoltant même quatre 9 – mais aussi avec leur danse à quatre. Ce sont eux qui ont d’ailleurs le mieux réussi cette nouvelle épreuve.

Bilal stagne, Michou impressionne

Gérémy Crédeville et Candice Pascal devaient normalement danser avec Dita Von Teese et Christophe Licata, mais ce dernier couple étant absent du parquet (mais présent sur le plateau), c’est avec Terence Telle et Inès Vandamme que le duo a performé. Malheureusement, Gérémy Crédeville n’a pas convaincu le jury cette fois, lui qui a pourtant toujours été soutenu par Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, François Alu et Chris Marques. Pour le quatuor, même chose. La technique de Gérémy n’était pas au point, et malgré une belle danse, la connexion recherchée entre les deux couples n’était pas là.

Dernier quatuor de la soirée : Michou et Elsa Bois avec Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Si Michou a impressionné les quatre jurés avec un American Smooth dédicacé à sa sœur, ce ne fut cette fois pas le cas de Bilal. Pour le jury, le jeune couple stagne un peu. Pour l’épreuve à quatre, les candidats n’ont pas non plus réussi à bluffer Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, François Alu et Chris Marques, à cause d’imprécisions et d’un manque de synchronisation.

Élimination

Sans surprise, c’est donc le premier quatuor de la soirée qui a obtenu les meilleures notes au total, cela permettant à Aurélie Pons et Tayc de filer en quarts de finale.

Gérémy Crédeville, Bilal Hassani et Michou se retrouvaient donc en face-à-face. Une épreuve qui a souri au jeune Youtubeur, sauvé par le public. Le jury a ensuite choisi de garder Bilal Hassani dans la compétition et c’est donc Gérémy Crédeville qui a quitté la compétition.