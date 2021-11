Danse avec les stars: les internautes crient au favoritisme envers Dita Von Teese

« Danse avec les stars » proposait vendredi soir un huitième prime inédit. Les six couples restants – Tayc et Fauve Hautot, Aurélie Pons et Adrien Caby, Michou et Elsa Bois, Gérémy Crédeville et Candice Pascal, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac et Dita Von Teese et Christophe Licata – étaient regroupés en trois quatuors. Le but étant de rassembler, avec la danse individuelle de chaque duo et l’épreuve à quatre, le plus de points pour se hisser en quarts de finale.