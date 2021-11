Un taxi suspendu dans le vide après un accident à Bruxelles (vidéo)

L’avenue de la Toison d’Or a été le théâtre d’un accident spectaculaire dans la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers ont été appelés pour une voiture à moitié suspendu dans le vide, au-dessus sur tunnel Porte de Namur. Le véhicule, un taxi, était à cheval sur la glissière de sécurité, bien cabossé.

Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils n’ont trouvé aucune trace du chauffeur ni d’un éventuel passager. Ce n’est que plus tard que le conducteur du taxi a été identifié, et il se portait bien. Une enquête devrait déterminer les causes de l’accident.

En attendant, les pompiers ont tout de même mis près de trois heures à dégager les lieux de l’accident, les dégâts étant tout de même importants. Les tunnels Porte de Namur et Louise ont d’ailleurs été fermés à la circulation en direction de Koekelberg durant l’opération.