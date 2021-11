Guillaume Canet déçu de la fin du tournage de « Nous finirons ensemble » : «Je croyais avoir une relation plus forte que ça»

Le public a adoré retrouver les acteurs des Petits Mouchoirs en 2018. Leur cohésion, la bonne humeur au sein du groupe paraît réelle. Et pourtant, la fin du tournage de « Nous finirons ensemble » a laissé un goût amer au réalisateur, Guillaume Canet. "Je sors... un peu déçu de cette envie de réunir ces gens et ces personnages, raconte-t-il à Konbini. « Un peu comme un sentiment de quand tu n'as pas vu des potes depuis très longtemps et que tu les retrouves et que tu es content de les voir, mais à la fin du dîner tu te dis : 'Ouais, pfff, voilà'. Le tournage s'est très très mal fini. Du coup, ça m'a laissé un peu un goût amer. »

Et pour cause, des tensions seraient survenues dans sa relation avec un acteur dont le nom est tenu secret. « Je croyais avoir une relation plus forte que ça », a précisé le Français. « Et je vois que ça n'a pas changé grand-chose. Je me rends compte que finalement, ce que j'avais imaginé et rêvé comme relation, n'était finalement qu'une relation professionnelle. Et ça, c'est décevant ».