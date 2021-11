Tollé au Royaume-Uni: un cheval effrayé violemment frappé par une cavalière

Ces images tournées ce week-end au Royaume-Uni, repérées par SudInfo, circulent sur les réseaux sociaux ont de quoi interpeller.

On y voit plusieurs cavaliers et deux chevaux de chasse à courre sur le bord d’une route. Un des deux équidés, visiblement effrayé, semble vouloir s’enfuir et s’éloigne de la remorque où il doit monter. Il est rapidement rattrapé par une des cavalières, qui lui balance alors un coup de pied, avant de le frapper plusieurs fois à la tête. Elle finit par le tirer dans la remorque et la scène s’arrête là.