Lahaye d’horreur

La gloire, la lumière, le pouvoir figurent parmi les armes les plus redoutables de la séduction. Les chanteurs, par exemple, ont toujours fait fantasmer un public essentiellement féminin. Et ont ainsi vécu des histoires hors du commun. C’était autrefois Tino Rossi qui, devant un grand hôtel bruxellois, vit une jeune femme se jeter sur le capot de sa voiture alors que celle-ci roulait encore (certes au ralenti). L’admiratrice « voulait » tellement Rossi qu’elle était prête à prendre tous les risques ! Plus tard, Julio Iglesias trouva dans sa chambre une ravissante créature...