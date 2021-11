À la télé ce soir : « Tueurs » et « Koh Lanta »

« Koh Lanta », à 21h05 sur TF1

Koh-Lanta : La Légende est la septième édition spéciale de l'émission de téléréalité Koh-Lanta. Les participants anciens retournent souhaitant fêter les 20 ans du programme. Les aventuriers sont prêts à confronter de nouvelles situations inédites et des épreuves les plus différentes.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le fils du désert », à 21h15 sur C8 – 3 étoiles

de John Ford (1948)

Sans aucun doute le western le plus original de son grand maître historique, remake d’un de ses propres muets perdus, fortement inspiré par l’histoire des rois mages et jouant avec un équilibre désopilant entre le drame et l’optimisme autour du jeu de piste auquel se livrent John Wayne en bandit au grand cœur et Ward Bond en shérif de la même veine. Une fable humaniste dont le style naturellement daté ne fait que renforcer l’intérêt artistique, lequel n’a pas vraiment échappé à Coline Serreau avant d’écrire « Trois hommes et un couffin ».

« Ad Astra » à 23h45 sur France 2 – 3 étoiles

de James Gray (2019)

Vingt ans après l’excellent « Space Cowboys » de Clint Eastwood, Tommy Lee Jones (73 ans) et Donald Sutherland (85 ans) repartent dans les étoiles, bientôt rejoints par Brad Pitt, dans un récit à l’ancienne et d’une grande valeur ajoutée sur le plan métaphysique, avec des références à « 2001, l’odyssée de l’espace », « Outland » et « Le trou noir », non sans un détour technique obligé par « Gravity ». La science-fiction intelligente existe encore… Dieu merci !

« Tueurs », à 20h05 sur Club RTL – 2 étoiles

de Jean-François Hensgens et François Troukens (2017)

Très vaguement « fictionné » d’après la toujours énigmatique affaire des « Tueurs du Brabant », ce polar bien de chez nous a échoué aux Magrittes – où seule la Bruxelloise Lubna Azabal a été récompensée, en dépit de huit nominations – mais a été plutôt bien accueilli en France. Avec Olivier Gourmet et Bouli Lanners.

« Nerve », à 20h10 sur Plug RTL – 2 étoiles

de Henry Joost et Ariel Schulman (2016)

Les dérives extrêmes des réseaux sociaux sont habilement dénoncées dans ce thriller pour ados qui se mue en thriller tout court, jusqu’au « happy end » presque inattendu. Emma Roberts et Dave Franco emmènent une sympathique affiche où l’on retrouve également Juliette Lewis et la très jolie Emily Meade, Molly dans le film « Money Monster » de Jodie Foster.

« À bout portant », à 21h50 sur Club RTL – 2 étoiles

de Fred Cavayé (2010)

Gérard Lanvin joue le ripou dans ce polar assez bien ficelé où chaque minute apporte son lot de tension. On se croirait à New York, mais on est à Paris.