L’héritage de la princesse Grace de Monaco

Créée en 1982 par le prince Rainier III de Monaco pour honorer la mémoire de son épouse disparue, la « Princess Grace Foundation », basée aux États-Unis, continue de perpétuer l’héritage laissé par cette star de cinéma devenue, par amour et par mariage, l’une des princesses les plus adulées de son temps. Passionnée de cinéma et d’art, la princesse Grace a toujours voulu donner un coup de pouce aux jeunes artistes émergents. Quarante ans après son décès, la Fondation continue d’aider des danseurs, des acteurs et des réalisateurs dans leur démarche créative. Nommée présidente,...