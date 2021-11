Exposition: Magritte en immersion

C’est une balade poétique et hors du temps où les sens sont en éveil. Le spectateur est emporté, « enveloppé » dans l’œuvre de René Magritte. Grâce aux nouvelles technologies, les toiles, numérisées, défilent à 360 degrés et prennent vie sous les yeux du visiteur. L’art se transforme en spectacle : 160 œuvres du peintre sont ainsi évoquées dans un parcours d’une heure et quinze minutes permettant de découvrir l’évolution picturale de l’artiste et de son œuvre.

« Magritte aurait adoré cette mise en scène...