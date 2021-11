James Blunt apparaît dans «The Voice» … en tant que candidat ! (vidéo)

La star James Blunt a surpris des milliers de téléspectateurs ce lundi. Il est apparu dans la version allemande de « The Voice » ce lundi … en tant que candidat.

Une participation inattendue qui a également surpris les membres du jury. « J'espère que je connais toujours les paroles et que mes cordes vocales fonctionnent toujours. J'aurais peut-être dû m'entraîner un peu avant », a plaisanté l’artiste après un an passer à l’écart de la scène. « Et s'ils n'aiment pas ça, que dois-je leur dire à la maison ? J'aurais honte. Mais je dois le faire parce que j'ai besoin d'argent. » Le chanteur a ensuite interprété son célèbre tube « Goodbye My Lover » et récolté les buzz des 4 coachs. « Vous avez bien reçu mon chèque dans la loge ? Super, on se voit en finales », a-t-il indiqué à l’attention des coaches après avoir expliqué avoir perdu son travail en raison de la crise sanitaire.

Précisons toutefois que James Blunt ne participe pas vraiment au télécrochet. Comme le rapporte Het Nieuwsblad, il s’agit en réalité d’une performance dans le cadre d’une campagne de promotion pour son nouvel album « The Stars Beneath My Feet », qui sortira le 19 novembre.