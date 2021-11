Après une nuit de poursuite, un camion volé sème le chaos sur les routes de Los Angeles (vidéo)

Après une nuit entière de course-poursuite à petite vitesse avec la police, un voleur de camion a bloqué pendant plusieurs heures l’une des autoroutes les plus fréquentées des environs de Los Angeles, avant de se rendre.

Au total, la tentative de fuite du voleur aura duré plus de douze heures et provoqué des embouteillages monstres en pleine heure de pointe. D’après les images diffusées par les télévisions locales, le voleur roulait lentement, avait pris soin d’attacher sa ceinture de sécurité et utilisait son clignotant.

L’équipée avait commencé mercredi soir peu après 20h00 dans l’est de Los Angeles, quand le suspect avait volé un poids lourd sur un parking. Prévenus par le chauffeur, les policiers avaient rapidement localisé le camion volé sur l’autoroute grâce à...