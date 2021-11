Range Rover: évolution dans la continuité

Basé sur une nouvelle plateforme, le nouveau Range Rover a été renouvelé de fond en comble. Mécaniquement, on retient le choix de motorisations 6 cylindres essence et diesel « maison », et l’apparition d’un V8 essence BMW développant 530 ch. Tous sont équipés d’une hybridation légère 48V. Avec deux propositions plug-in au catalogue, équipées d’un bloc thermique 6 cylindres et d’une batterie de 38,2 kWh (autonomie de 100 km en mode zéro émission). En 2024, le Range sera également disponible en version 100 % électrique.

