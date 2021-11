« DALS » : Christophe Licata a eu très peur pour sa partenaire, Dita Von Teese

Dita Von Teese n’a pas foulé le parquet de « Danse avec les Stars » vendredi dernier. L’Américaine de 49 ans a en effet dû s’absenter quelques jours en raison de problèmes de santé qui l’handicapent depuis plusieurs années.

Lors des répétitions, Dita Von Teese était victime de « mouvements oculaires rapides involontaires », de « violents vertiges et nausées », d’une « instabilité » et d’une « sensibilité à la lumière ». « Ceux qui ont suivi ma carrière savent que j'endure des épisodes de vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) », a indiqué la star sur sa page Instagram. « Ces trois derniers jours, je suis restée à l'intérieur et j'ai gardé la tête très immobile et horizontale, le regard droit devant, en dormant assise, comme le recommandent mes médecins ici à Paris. »