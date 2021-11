Dean Stockwell (Code Quantum) est décédé à l’âge de 85 ans

Dean Stockwell, principalement connu pour son rôle en tant qu'amiral Al Calavicci dans la série emblématique du début des années 90 Code Quantum est décédé à l'âge de 85 ans de causes naturelles après une carrière d'acteur qui a duré plus de 70 ans.

L'acteur a été acclamé par la critique pour ce rôle et a même remporté quatre nominations aux Primetime Emmy. Il a également remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes de 1990 pour sa prestation dans cette série.

Il a également été reconnu pour son travail au cinéma puisqu'il a remporté une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur second rôle pour son interprétation de Tony 'The Tiger' Russo dans "Veuve mais pas trop" en 1988.

Dean Stockwell a également eu des rôles emblématiques au cinéma, notamment dans les films suivants: Dune (1984), Paris, Texas (1984), To Live And Die In LA (1985), Blue Velvet (1986), Le flic de Beverly Hills (1987) et Air Force 1 (1997).

Dean Stockwell s’en est allé à son domicile ce dimanche matin, a confirmé un représentant au site TMZ lundi soir.