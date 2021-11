Magali Vaé de retour avec un nouveau single … qui peine à décoller (vidéos)

« Je souhaitais offrir un soutien au public qui me suit et me soutient depuis 16 ans », explique-t-elle à La République.fr.

Un titre que l’ancienne candidate avait déjà interprété avec émotion lors de son passage dans l’émission. Et pourtant, le public aurait pu ne jamais connaître ce moment. « Je ne voulais pas chanter « Le monde est stone » », déclare la chanteuse à Gala. « Cette semaine-là, Ely était nominée et chantait « L’hymne à l’amour » qui était ma chanson préférée alors que « Stone » était sa chanson préférée. Nous aurions aimé inverser les prestations … Et finalement, ça a été la prestation sur laquelle je me suis le plus lâchée. Comme quoi, il faut écouter ses professeurs. »

Une semaine après la diffusion malheureusement, l’artiste n’a pas encore atteint les 10.000 vues, rapporte Radio Contact.