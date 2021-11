Actrice, auteure et compositrice, Stéphanie Blanchoud n’a pas fini de nous surprendre et sa « Ritournelle » avec elle.

L’actrice, découverte dans « Ennemi public » et qu’on retrouvera bientôt dans la saison 3 de cette même série, se révèle être également une chanteuse aussi sensible que son personnage est carré. En cette fin d’année, elle sort un cinquième album qu’elle n’hésite pas à décrire comme « plus apaisé, plus posé » que ses prédécesseurs. À la clé, une « Ritournelle » qui n’a pas fini de nous trotter dans la tête, longtemps après que cette chanson douce ait fini de résonner à nos oreilles.

