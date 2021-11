Une «Belgique» indépendante en 1789

En 1714, par le jeu des traités, nos provinces sont placées sous la dépendance des souverains autrichiens. Nos territoires porteront pendant 80 ans le nom de « Pays-Bas autrichiens ». Nos ancêtres ne sont cependant pas plus autrichiens qu’ils n’étaient espagnols. Ils dépendent juste de ces États et continuent à défendre les libertés pour lesquelles ils s’étaient battus. Mais la situation reste pénible. Les Hollandais gardent le droit de bloquer le port d’Anvers et d’entraver ainsi le commerce. Ils peuvent aussi maintenir chez nous, pour se défendre contre la France, des...