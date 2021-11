Air de familles: risque ou danger?

Découvrir le monde, explorer et tester ce qu’il ne connaît pas est un besoin essentiel chez l’enfant. Mais toute activité comporte des risques, à l’intérieur comme à l’extérieur. Certains parents angoissent lorsque leur enfant est à la plaine de jeux, fait une balade en forêt ou un trajet seul à vélo à cause du danger que cela représente. Or la surprotection est dangereuse, elle aussi, pour le bon développement des enfants…

Première chose à faire : distinguer risque et danger. La prise de risque amène l’enfant à développer sa confiance en lui et...