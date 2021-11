Test - Riders Republic: un condensé de fun

Après le sympathique Steep, Ubisoft Annecy nous revient avec un nouveau projet beaucoup plus ambitieux.

Avec Riders Republic, Ubisoft nous livre un jeu de sports extrêmes terriblement fun à prendre en main, en grande partie de par l’excellence de ses tracés et les excellentes sensations de vitesse. Le produit manque toutefois de technicité dans son gameplay, qui se révèle finalement relativement facile à maîtriser. On aurait aimé un peu plus de complexité, ou au moins, quelques options de contrôle supplémentaires. Riders Republic ne s’adresse donc pas aux amateurs de simulation mais au grand public. Le parti pris est résolument arcade. Avec sa jolie diversité de disciplines (courses de VTT,...