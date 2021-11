Testé pour vous: Bose QuietComfort 45

Bose est l’une des principales références du casque sans fil à réduction de bruit active. Fin 2017, le fabricant américain avait sorti le QuietComfort 35 II. Aujourd’hui, il lui offre enfin un successeur. Alors, quoi de neuf ? En fait, pas grand-chose. On ne change pas une formule gagnante, dit-on. Cela vaut notamment pour l’aspect confort, l’un des points forts de Bose. Derrière un poids inférieur à 240 gr, le nouveau QuietComfort 45 (en abrégé QC45) bénéficie de coussinets plus denses (qui rappellent ceux du Bose 700) et d’un agréable rembourrage de l’arceau. Une fois le casque...