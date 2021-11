Isabelle Le Nouvel: «Les violences du passé et du présent se conjuguent»

De l’extérieur, Jeanne et Gabriel semblent former un couple parfait et harmonieux, vivant dans les beaux quartiers de Paris. Elle est une écrivaine montante, lui un éditeur renommé et très apprécié, notamment pour son caractère brillant et passionné. Pourtant, à l’abri des regards, la jeune femme subit inlassablement les violences de son mari. Jusqu’à la fois de trop. Jeanne décide de s’extraire de cette relation toxique, pour tenter de se reconstruire et de protéger son enfant à naître. Mais cette décision fait ressurgir en elle les souvenirs traumatiques d’abus vécus dans son enfance....