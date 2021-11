La Crète et ses miracles

En ces temps de grisaille, il est bon de s’évader dans l’azur grec, direction la Crète. Jérôme Pitorin a pris son billet pour cette île miraculeuse. Elle est citée en exemple pour son régime alimentaire, riche en huile d’olive, qui produit des centenaires. Très fréquentée par les touristes européens, grâce à ses deux aéroports, elle ne se limite pas à l’industrie balnéaire. Les beaux hôtels ne manquent pas, c’est vrai. Les plages aux eaux cristallines, non plus. La plus grande des îles grecques, 5e de Méditerranée en superficie, lui a permis de briller dans l’Histoire, aux confins des...